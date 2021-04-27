27.04.2021 (03:50)

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» ВВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты в Забайкалье

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили ночные учебно-тренировочные полеты.

Летчики штурмовиков отработали взлет и посадку в условиях условного ракетно-бомбового удара по аэродрому. Летный состав выполнил учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы.

Также учебно-тренировочные полеты были проведены в ночное время суток с применением специальной аппаратуры. Кроме того, пилоты отработали взлет и заход на посадку по освещенной взлетной полосе, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на средних и малых высотах.

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