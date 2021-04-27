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27.04.2021 (03:40)

Во Владивостоке стартовал окружной этап профессионального конкурса военной полиции ВВО «Страж порядка»

Во Владивостоке стартовал профессиональный конкурс специалистов военной полиции Восточного военного округа «Страж порядка». На конкурс прибыли команды комендатур территориальных гарнизонов со всего Дальнего Востока – всего около 50 участников.

Торжественное открытие профессиональных соревнований прошло на базе спортивного центра (морской и физической подготовки) ЦСКА во Владивостоке. На церемонии право поднять Государственный флаг России и флаг конкурса было предоставлено победителям прошлого года.  Организаторы и главный судья соревнований пожелали участникам честной борьбы. Для гостей церемонии были проведены показательные выступления подразделения военной полиции по рукопашному бою, а военный оркестр исполнил музыкальные композиции.

Практическая часть конкурса пройдёт в четыре этапа на полигоне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай». На первых этапах военные полицейские выявят сильнейших в стрельбе из штатного оружия по условиям упражнений армейской тактической стрельбы в индивидуальном и командном зачетах. Одним из самых сложных и зрелищных этапов конкурса станет командная гонка с преодолением специализированной полосы препятствий.

По итогам окружного этапа конкурса будет определено лучшее подразделение, которому предстоит принять участие во Всеармейском этапе международного конкурса АрМИ-2021 – «Страж порядка».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Страж порядка
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