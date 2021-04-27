27.04.2021 (03:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас группе паломников из Степанакерта и близлежащих населенных пунктов

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас очередной группой паломников в количестве 75 человек. Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень.

«Без российских миротворцев люди могут сюда попасть, но это не безопасно», - сообщил настоятель монастыря Амарас Кегарт Оганесян. «А сейчас – безопасно, потому что гарантия нашей безопасности – российский флаг. Миротворцы не только сохраняют спокойствие и мир. Живут с нами и дают людям смысл, дают понять, и верующим и неверующим, что жизнь будет процветать» - добавил он.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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