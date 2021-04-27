27.04.2021 (03:30)

Контрольная проверка войск Ленинградской армии ВВС и ПВО завершилась возращением техники в пункты постоянной дислокации

Воинские подразделения и соединения Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа совершили перебазирование в пункты постоянной дислокации в рамках заключительного этапа контрольной проверки войск.

В ходе активной фазы проверки авиационные части и подразделения зенитных ракетных войск выполнили учебно-боевые задачи с применением авиационных средств поражения и боевыми пусками зенитных управляемых ракет на государственных полигонах.

Экипажи армейской, оперативно-тактической и транспортной авиации совершат перелеты на аэродромы базирования на территории Ленинградской, Смоленской, Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областей и Республики Карелия.

Всего в проверке принимали участие свыше 2000 военнослужащих и было задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31, Ан-12, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», а также зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

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