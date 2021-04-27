27.04.2021 (03:20)

Подразделения российской военной базы вернулись в пункт постоянной дислокации после совместного российско-таджикского учения

Подразделения 201 военной базы вернулись в пункт постоянной дислокации после российско-таджикского учения. Финальный этап совместных маневров завершился 23 апреля 2021 года на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от таджико-афганской границы.

Военнослужащие двух стран отработали вопросы боевого слаживания и совместного применения войск при выполнении учебно-боевых задач.

От российской стороны к учению было привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25 СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация». Разведку целей и корректировку огня обеспечила группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат», «Леер».

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