27.04.2021 (03:10)

Вертолетчики ЦВО вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных МИ-24 Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, задействованные в летно-тактических учениях, которые проводились в ходе итоговой проверки за зимний период обучения, вернулись в пункты постоянной дислокации.

В ходе учений военнослужащие отработали учебно-боевые задачи, включая перебазирование на оперативные аэродромы, задачи по воздушной разведке, нанесению ракетных ударов по наземным целям, с целью оказания поддержки сухопутным подразделениям и прикрытия их наземного базирования. Кроме того, экипажи армейской авиации выполнили полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, произвели посадки на неподготовленные площадки и отработали задачи по десантированию личного состава, эвакуации условно раненых военнослужащих.

В летно-тактических учениях были задействованы более 20 единиц техники, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.

Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево.

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