26.04.2021 (22:00)
В Пермском СВУ проведены тематические и книжные выставки, направленные на патриотическое воспитание суворовцев
В Пермском СВУ проведены тематические и книжные выставки направленные на патриотическое воспитание суворовцев.
С экспозицией, представивший обширный перечень периодических изданий, юные книголюбы могли ознакомится в рамках выставки: «Непокоренный Ленинград», посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда.
Очередные выставки «В окопах Сталинграда», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве, «Ржевская битва» и «Битва за Москву» вызвали у суворовцев повышенный интерес.
Кроме того, в Пермском СВУ прошли патриотические семинары посвященные великим полководцам нашей страны.
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