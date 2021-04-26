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26.04.2021 (22:00)

В Пермском СВУ проведены тематические и книжные выставки, направленные на патриотическое воспитание суворовцев

В Пермском СВУ проведены тематические и книжные выставки направленные на патриотическое воспитание суворовцев.

С экспозицией, представивший обширный перечень периодических изданий, юные книголюбы могли ознакомится в рамках выставки: «Непокоренный Ленинград», посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда.

Очередные выставки  «В окопах Сталинграда», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве, «Ржевская битва» и «Битва за Москву» вызвали у суворовцев повышенный интерес.

Кроме того, в Пермском СВУ прошли патриотические семинары посвященные великим полководцам нашей страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Военно-патриотическое воспитание
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