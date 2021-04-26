26.04.2021 (21:30)
В Подмосковной Власихе продолжается вакцинация военнослужащих РВСН
В Подмосковной Власихе на добровольной основе продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала РВСН.
Перед началом проводится необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.
Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.
После завершения вакцинации, каждому участнику оформляется специальный сертификат о получении профилактической прививки против коронавирусной инфекции.
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