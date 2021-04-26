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26.04.2021 (21:30)

В Подмосковной Власихе продолжается вакцинация военнослужащих РВСН

В Подмосковной Власихе на добровольной основе продолжается вакцинация военнослужащих  и членов их семей, а также гражданского персонала РВСН.

Перед началом проводится  необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

После завершения вакцинации, каждому участнику оформляется специальный сертификат о получении профилактической прививки против  коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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