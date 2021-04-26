26.04.2021 (21:00)
Министр обороны Российской Федерации прибыл в Таджикистан для участия в работе заседания СМО ОДКБ
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в понедельник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где 27 апреля примет участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Участники завтрашнего заседания СМО, которое пройдёт в столице Таджикистана, обсудят вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов ОДКБ.
Кроме того, в Душанбе запланирована двусторонняя встреча Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
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