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26.04.2021 (21:00)

Министр обороны Российской Федерации прибыл в Таджикистан для участия в работе заседания СМО ОДКБ

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в понедельник прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где 27 апреля примет участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Участники завтрашнего заседания СМО, которое пройдёт в столице Таджикистана, обсудят вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов ОДКБ.

Кроме того, в Душанбе запланирована двусторонняя встреча Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Таджикистан , ОДКБ , СМО СНГ , Международная деятельность
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