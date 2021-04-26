26.04.2021 (20:30)

Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение отмечает 76-ю годовщину образования

Сегодня свою 76-ю годовщину образования отмечает одно из самых прославленных и боеспособных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации – 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная).

Соединение сформировано на базе 322-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова полка 8-го гвардейского воздушно-десантного корпуса в городе Полоцке Белорусского военного округа. Боевое крещение получила в районе озера Балатон (Венгрия) в 1945 г. в составе 9-й армии 3-го Украинского фронта.

26 апреля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования на фронте соединение награждено орденом Кутузова II степени, ей объявлено 6 благодарностей Верховного Главнокомандующего, 2065 солдат, сержантов и офицеров были награждены за бои орденами и медалями Союза ССР. 26 апреля приказом Министра обороны СССР установлен днем соединения.

14 октября 1948 г. дивизия была передислоцирована в города Каунас и Мариямполь Литовской ССР. В 1956 г. соединение участвовало в венгерских событиях, а в 1968 — в чехословацких.

Подразделения дивизии первыми в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) освоили совершение парашютных прыжков с самолетов АН-8, АН-12, АН-22, ИЛ-76, опробовали ряд новых парашютных систем Д-5, Д-6. Личным составом дивизии впервые совершено практическое десантирование после перелета на высотах 6-8 тыс. м с использованием кислородных приборов.

Десантники соединения неоднократно привлекались к участию в таких крупных учениях и маневрах как «Щит-76», «Неман», «Запад-81», «Запад-84», «Дозор-86» и др. За проявленное высокое боевое мастерство в ходе учения «Запад-81» дивизия награждена Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». В ходе последних трех учений осуществлялось десантирование боевых машин десанта вместе с экипажами.

4 мая 1985 г. за успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Победы в Великой Отечественной войне дивизия награждена орденом Красного Знамени.

В период с 1979 по 1989 гг. подавляющее большинство офицеров и прапорщиков дивизии с честью выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан. Многие из них награждены государственными наградами.

С августа 1993 г. дивизия дислоцируется на территории Южного (Северо-Кавказского) военного округа, в Краснодарском и Ставропольском краях, а с 2017 года отдельные подразделения соединения дислоцируются в Республике Крым.

В 1993-1996 гг. воинские части и подразделения 7 гв. вдд выполняли миротворческие задачи в Абхазии.

С января 1995 г. по апрель 2004 г. отдельный сводный парашютно-десантный батальон дивизии со средствами усиления выполнял задачи по наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики.

С февраля 1998 г. по сентябрь 1999 г. войсковая маневренная группа (ВМГ) 7-й вдд выполняла задачи по борьбе с террористами в Ботлихском районе р. Дагестан. В августе 1999 г. личный состав ВМГ 7-й вдд первый принял на себя удар отрядов чеченских боевиков, вторгшихся на территорию Ботлихского района.

С 1999 г. по апрель 2004 г. личный состав дивизии принимал активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе контртеррористической операции награждено более 2,5 тыс. десантников дивизии.

В августе 2008 года десантники соединения участвовали в операции по принуждению Грузии к миру.

В 2012 года дивизия, во взаимодействии с частями Южного военного округа и федеральными силовыми структурами, принимала участие в проведении контртеррористической операции в горной части Республики Дагестан.

Указом Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации №201 от 20.04.2015 г. дивизия награждена орденом Суворова.

14 мая 2015 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу за заслуги и образцовое служение Отечеством соединению орден Суворова. Дивизия на тот момент стала пятой обладательницей ордена Суворова в новейшей истории России.

В связи с особым географическим расположением соединения, Командование ВДВ уделяет особое внимание обучению и подготовке личного состава десантно-штурмового горного соединения.

В настоящее время соединение оснащено самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средствами десантирования и связи. В этом году в соединение поступил батальонный комплект боевых машин десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

За свою славную историю дивизия воспитала 10 Героев Советского Союза и 18 Героев России. Более 46 000 военнослужащих награждены орденами и медалями.

Командует соединением генерал-майор Андрей Суховецкий, который свою офицерскую службу начинал командиром парашютно-десантного взвода в прославленном соединении.

Сегодня десантники горного соединения продолжают совершенствовать свою боевую выучку и готовы к выполнению любых поставленных задач!

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