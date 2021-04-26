26.04.2021 (20:00)

Гимнасты ЦСКА Ангелина Мельникова и Давид Белявский завоевали 7 наград разного достоинства на чемпионате Европы

В швейцарском Базеле завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Армейские спортсмены Ангелина Мельникова и Давид Белявский завоевали на турнире семь наград разного достоинства.

Гимнастка ЦСКА Ангелина Мельникова завоевала в Базеле четыре награды — «золото», два «серебра» и «бронзу». Она стала лучшей в упражнении на разновысоких брусьях с результатом 14,5 балла. Серебряную награду завоевала ещё одна россиянка Владислава Уразова. Бронзовым призером стала британка Амели Морган.

В индивидуальном многоборье на чемпионате Европы армейская гимнастка стала второй. Ангелина Мельникова получила общую оценку в 55,432 балла. Лучшей в этом виде программы стала российская спортсменка Виктория Листунова, набравшая по сумме всех упражнений 56,731 балла.

Ещё одну серебряную награду Ангелина Мельникова завоевала в вольных упражнениях. Ее результат — 13,9 балла.

Также россиянка Ангелина Мельникова завоевала «бронзу» в опорном прыжке.

Давид Белявский завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине, получив за своё исполнение 14,066 балла. Для него эта золотая награда стала седьмой на чемпионатах Европы. Обладателем серебряной награды армеец стал в индивидуальном многоборье. По сумме всех упражнений Давид Белявский набрал 85,864 баллов. Золотую награду выиграл россиянин Никита Нагорный.

Еще одно «серебро» на счету Давида Белявского в упражнениях на брусьях. Его результат — 15,133 балла.

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