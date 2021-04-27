27.04.2021 (00:05)

Сегодня на Красной площади состоится пешая тренировка с экипажами боевых машин по подготовке к военному параду

Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка с экипажами боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.

Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция — 7 мая.



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