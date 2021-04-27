27.04.2021 (00:05)
Сегодня на Красной площади состоится пешая тренировка с экипажами боевых машин по подготовке к военному параду
Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка с экипажами боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.
Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция — 7 мая.