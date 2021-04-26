26.04.2021 (19:40)

Учащиеся довузовских военно-морских учебных заведений ознакомились с материалами Президентской библиотеки «Судьба северного конвоя БД-5 времён Великой Отечественной войны через призму одной фотографии»

В преддверии Дня Победы в Санкт-Петербурге учащиеся довузовских военно-морских учебных заведений ознакомились с материалами Президентской библиотеки «Судьба северного конвоя БД-5 времён Великой Отечественной войны через призму одной фотографии».

На портале Президентской библиотеки в разделе «Видеоэкскурсии и выставки» опубликована фотография Владимира Пушкарёва «Часовня на острове Белый (Карское море)» (2013 г.), предоставленная пресс-службой губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. К фотографии прилагается аудиофайл «Точка на карте — остров Белый», он был записан в Президентской библиотеке. В аудиозаписи Павел Егоров, кандидат геологических наук, доцент кафедры геологии и геоэкологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, рассказывает, что часовня в память погибшего в Карском море конвоя БД-5 была построена в 2012 году по инициативе одной из поисковых экспедиций.

Через фотографию и комментарий к ней преломляется сквозь десятилетия одна из военных драм Великой Отечественной войны.

«Резная деревянная вышка маяка и расположившаяся у его подножия маленькая часовня с заиндевевшими бревенчатыми стенами, побелевшей от мороза крышей и вечное арктическое безмолвие… Край земли, обильно заселённый белыми медведями, кажется таким далёким от событий Великой Отечественной войны, однако именно там, в Карском море, разыгралась одна из самых страшных морских трагедий времён прохождения грузовых караванов союзников под прикрытием наших конвоев», — говорится в сопровождающем фото, тексте.

Тысячелетняя история освоения Арктики (русские мореплаватели начали осваивать побережье Северного Ледовитого океана ещё в XI веке, о чём есть запись в Никоновской летописи под 1032 годом) в годы Великой Отечественной войны была дополнена трагическим эпизодом гибели в волнах Карского моря 13 августа 1944 года конвоя БД-5 (Белое море – Диксон № 5), вышедшего из Молотовска (ныне Северодвинска) 8 августа 1944 года. На грузовом пароходе «Марина Раскова» находилось более 300 пассажиров (в том числе женщины и дети — семьи зимовщиков и военнослужащих) и более 6 тыс. тонн различных грузов для доставки в Диксон. Пароход направлялся на полярные станции для смены зимовщиков и снабжения их топливом, снаряжением и продовольствием. Эскорт конвоя составляли три тральщика — Т-114, Т-116 и Т-118.

Корабль, атакованный торпедой с немецкой подлодки, затонул, люди остались на шлюпках и плотах в штормовом Карском море…

«Вернулись мы с повреждённым мотором из очередного боевого вылета, — вспоминал полярный летчик Матвей Козлов, командир гидросамолета «Каталина», — и узнали, что в районе острова Белый срочно нужна наша помощь. Бортмеханики быстро исправили двигатель, и мы ушли в район гибели «Марины Расковой».

Тем временем из воды и со спасательных плотов на последний уцелевший тральщик Т-116 удалось поднять более 180 человек. На трёх вельботах, кунгасе и нескольких шлюпках в открытом море остались ждать помощи более 150 человек.

«…Шторм усиливался, сплошная серая пелена висела над морем, и не было никакой возможности вести поиски. Только 23 августа, на 11 день после гибели корабля, погода улучшилась, мы взлетели и ушли в море.

В 8 часов 15 минут кунгас был обнаружен, но сесть на трёхметровую волну было невозможно. Радист связался со штабом, попросил прислать корабль. Штаб ответил, что никакой другой возможности спасти людей нет — решение должен принять командир самолёта.

Девять часов мы барражировали над бушующим морем. Ветер не стихал, люди на борту не подавали никаких признаков жизни. Спасли мы 14 человек, остальным наша помощь уже была не нужна…», — пишет Матвей Козлов.

Спасти-то людей спасли, а взлететь не было никакой возможности — гидросамолет сильно перегружен и волна три метра. Из-за шторма потяжелевшая сверх нормы «Каталина» не могла взлететь. И Матвей Козлов принимает нестандартное решение: провести гидросамолёт сквозь шторм в рулевом управлении по воде. 12 часов он выруливал его к берегу по бушующим волнам… «Сели у Диксона, а рулить не на чем. Всё. Пустые баки…»

Размещённая на портале Президентской библиотеки фотография позволяет пользователям рассмотреть историю Отечества через призму артефактов, каковыми являются, в частности, фотографии. А посетители библиотеки, проходя мимо её выставочного зала, непременно обратят внимание на гобелен великолепной работы Вырицкой фабрики гобеленов АО «Узор», на который по заказу Президентской библиотеки перенесён сюжет фотографии острова Белый, переданной в фонд библиотеки.

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