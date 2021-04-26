26.04.2021 (18:35)

Железнодорожный состав акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибудет в Санкт-Петербург 28 апреля

Железнодорожный состав акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», который проедет более чем через 50 российских городов — от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, 28 апреля в 15:30 прибудет на Московский вокзал Санкт-Петербурга. С 14:00 у вокзала начнёт работать выставочная экспозиция Западного военного округа.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов, среди них — «Дорога памяти» — по аналогии с одноименным музейным комплексом, в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. Здесь расположены интерактивные экспозиции и выставки.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона». В ней с помощью телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием на остановках эшелона будут идти консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Кроме того, концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов выступят с концертами. Они будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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