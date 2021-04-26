26.04.2021 (19:30)

Военные моряки и курсанты учебных заведений ВМФ примут участие в видеолектории Президентской библиотеки к 800-летию Александра Невского

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова военные моряки и курсанты военно-морских учебных заведений примут участие в видеолектории Президентской библиотеки к 800-летию рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Видеолекторий состоится 29 апреля в 11:00 в Президентской библиотеке (Санкт-Петербург) в рамках проекта «Знание о России». Тема видеолектория: «Историческая память об Александре Невском». Юбилей Александра Невского будет отмечаться 13 мая 2021 года. На мероприятии расскажут о личности Александра Невского и об особенностях исторической эпохи, в которую он жил.

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки.

В ходе лектория директор учреждения культуры «Музей Ледовое побоище. Самолва» Владимир Потресов расскажет об истории одного из самых главных сражений, произошедшего 5 апреля 1242 года и прославившего Александра Невского. Кроме того, участники видеолектория узнают об экспедиции Академии наук СССР, которая с целью уточнения места легендарного сражения работала на Чудском озере в конце 50-х – начале 60-х годов XX века, а также о деятельности Владимира Потресова и его коллег по раскрытию «белых пятен» в истории битвы.

В выступлении заместителя директора «Музея Ледовое побоище. Самолва» Татьяны Наместниковой речь пойдёт о том, какая сегодня ведётся работа по сохранению исторической памяти об Александре Невском и его подвигах.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой истории России и археологии, руководитель Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Елена Торопова расскажет о Великом Новгороде и Старой Руссе в эпоху Александра Невского. Она проанализирует результаты археологических раскопок, которые отражают характерные черты времени святого благоверного князя.

В здании Конституционного суда Российской Федерации в Санкт-Петербурге располагается храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Об истории этого места и об уникальности церкви, в которой хранится частица мощей великого полководца, участники видеолектория узнают из выступления сотрудника отдела по канонизации святых и изучению истории Тихвинской епархии Ларисы Юревичиене.

Малоизвестными фактами о создании киноленты Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» поделится директор Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Роман Соколов. Исторический художественный фильм, вышедший в 1938 году и повествующий о борьбе русского народа во главе с Александром Невским против Тевтонского ордена, считается одним из шедевров советского кинематографа. Участники видеолектория узнают об особенностях киноленты, правде и вымысле в её сюжете.

В мероприятии примут участие представители Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Пилигрим» Ирина Якушева и Мария Бельская, которые расскажут о фестивале «Живая память. Александр Невский», состоявшемся в 2020 году. В его рамках проводился конкурс литературного творчества, участникам которого предлагали написать письмо Александру Невскому. Лучшие обращения к святому благоверному князю будут зачитаны на видеолектории победителями конкурса учащимися петербургских школ.

Узнать больше об Александре Невском можно будет из материалов Президентской библиотеки. Знаменитому полководцу посвящена электронная коллекция «Александр Невский (1221–1263 гг.)». В неё входят такие редкие издания, как «Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский» (1899 г.) писателя протоиерея Михаила Хитрова, «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871 г.) историка Михаила Хмырова, «Святый благоверный великий князь Александр Невский» (1898 г.) священника Николая Воскресенского, «Жизнь и подвиги святого благоверного великого князя Александра Невского» (1864 г.) и другие.

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