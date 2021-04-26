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26.04.2021 (19:20)

Сборная Северного флота заняла второе место в Межрегиональном турнире по хоккею «Кубок Победы»

Сборная Северного флота по хоккею заняла второе место в Межрегиональном турнире «Кубок Победы», посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Чемпионат проводился в городе Заречном Пензенской области.

В турнире приняли участие шесть хоккейных команд из разных городов России.

Североморцы одержали четыре победы, уступив финалистам турнира — хоккейной команде «Заречные бобры».

По результатам соревнования хоккеист сборной Северного флота Сергей Лазарев был признан лучшим вратарем.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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