26.04.2021 (19:10)

Военные медики ЗВО вакцинировали от COVID-19 военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе

Медики военного клинического госпиталя Западного военного округа (ЗВО) провели вакцинацию от новой коронавирусной инфекции военнослужащих и гражданский персонал подразделений, дислоцированных на острове Гогланд в Финском заливе (Ленинградская обл.).

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) была доставлена из Санкт-Петербурга на остров гидрографическим судном Ленинградской военно-морской базы в специальном контейнере, обеспечивающим необходимый температурный режим.

Врачи провели информирование о вакцинации и применяемом препарате, каждый желающий подписал добровольное согласие и прошёл медицинский осмотр, после чего была поставлена вакцина. Медики проконтролировали состояние военнослужащих и гражданского персонала после введения препарата. Через три недели будет проведена вакцинация вторым компонентом вакцины.

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