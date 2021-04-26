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26.04.2021 (18:45)

Мужская команда Военно-медицинской академии стала призером VI Международной олимпиады курсантов по информатике

Мужская команда Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова заняла третье место на VI Международной олимпиаде курсантов по информатике в абсолютном командном первенстве в категории команд с общей подготовкой.

Олимпиада прошла на базе Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого и была посвящена 30-летию Содружества Независимых Государств. В ней приняли участие команды высших военно-учебных заведений России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Главный приз олимпиады — Кубок Министра обороны Российской Федерации – председателя Совета Министров обороны государств-участников СНГ завоевала команда Михайловской военной артиллерийской академии. Кубок команде-победителю вручил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что все участники олимпиады продемонстрировали свои лучшие волевые качества, эрудицию, знание предмета и огромное желание победить.

«Уверен, что среди участников нашей олимпиады — будущие специалисты по разработке и применению новых робототехнических комплексов систем, основанных на искусственном интеллекте, и других самых совершенных продуктов в науке. Своими успехами и отличными результатами Вы в очередной раз подтвердили высокий статус и качество военного образования», — сказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В непростой борьбе с профильными военными учебными заведениями мужская команда Военно-медицинской академии во главе с ее капитаном, курсантом 4 курса 2 факультета Дмитрием Болгаревым, завоевала бронзовые медали в абсолютном командном первенстве в категории команд с общей подготовкой. В мужскую сборную команду также вошли курсант 3 курса 2 факультета Адам Любин и курсант 2 курса 2 факультета Андрей Заварукин.

Также в состав сборной олимпиадной команды по информатике в 2021 году вошли девушки-курсанты 4 факультета Рената Каламова (3 курс), Полина Козлова (2 курс), Алена Столярова (1 курс). Руководитель сборной — преподаватель кафедры организации и тактики медицинской службы кандидат медицинских наук доцент Дмитрий Борисов.

За третье место мужской команде вручили дипломы, медали и ценный подарок — квадрокоптер.

Награды победителям и призерам в абсолютном личном первенстве среди команд с общей подготовкой вручил начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков и начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман.

Участников и гостей Олимпиады поздравляли артисты Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Олимпиады , Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ)
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