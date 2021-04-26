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26.04.2021 (19:05)

На Балтийском флоте проходит второй этап конкурса «Кубок моря-2021» в рамках АрМИ -2021

На Балтийском флоте проходит второй этап конкурса «Кубок моря-2021» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2021).

В ходе второго этапа проходят состязания на звание лучшего в Военно-Морском Флоте командира боевого корабля, командира боевой части, а также корабельного боевого расчета.

В первом этапе были отобраны лучшие экипажи в корабельных соединениях Балтийского флота. В ходе второго этапа военнослужащие корабельных соединений соревнуются в трёх десятках номинаций, среди которых «Лучший командир тактической группы кораблей 3-4 ранга», «Лучший командир ракетно-артиллерийского корабля», а также на звание лучших командиров противолодочного, минно-трального, десантного кораблей, командиров боевых частей, служб и корабельных расчетов.

Общефлотский этап конкурса пройдет на базе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» с использованием учебно-материальной базы военных институтов.

Международный этап конкурса пройдет летом в акватории Каспийского моря в территориальных водах Исламской Республики Иран.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ , Кубок моря
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