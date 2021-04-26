26.04.2021 (19:00)

Армейские борцы-классики — чемпионы Европы-2021

В Варшаве завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. Армейские борцы-классики принесли в медальную копилку сборной России две золотые и одну бронзовую награды.

Лейтенант Сергей Емелин завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке армеец победил турка Керема Камаля — 4:1. Бронзовые награды в этом весе завоевали Разван Арнаут из Румынии и украинец Виктор Петрик.

Прапорщик Муса Евлоев не оставил никаких шансов соперникам, став лучшим на турнире в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке спортсмен ЦСКА взял верх над венгром Балажаном Кисса — 8:0. Обладателями бронзовых наград стали представитель Италии Николоз Кахелашвили и белорус Николай Стадуб.

Ещё одну награду, бронзовую, в копилку сборной России на чемпионате Европы принёс Зураб Гедехаури, выступающий в весовой категории до 130 кг. Армеец в поединке за «бронзу» победил литовца Ромаса Фридрикаса со счетом 3:2.

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