26.04.2021 (18:50)

В Мордовии открыли памятник легендарному летчику Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву

Сегодня в посёлке Торбеево Республики Мордовия открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву.

В торжественном мероприятии приняли участие врио главы Мордовии Артём Здунов, заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, космонавт Владимир Дежуров, дочь легендарного летчика Нелли Девятаева, общественные деятели, ветераны Вооруженных Сил, большая делегация из Татарстана, представители ДОСААФ России и военных комиссариатов из разных регионов Поволжья и Южного Урала, военнослужащие, кадеты и юнармейцы.

Артем Здунов высказал признательность Российскому военно-историческому обществу за деятельное содействие в создании и установке памятника Герою Советского Союза.

Заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов напомнил, что именно в Казанском аэроклубе начался путь Михаила Девятаева в небо, и выразил признательность за то, что в Мордовии всегда уделяется большое внимание вопросам военно-патриотического воспитания.

Михаил Петрович Девятаев родился 8 июля 1917 года в посёлке Торбеево в Мордовии. В годы Великой Отечественной войны служил командиром звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) в звании гвардии старшего лейтенанта.

Михаил Девятаев был сбит 13 июля 1944 года, отражая авианалет противника в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым захватила бомбардировщик и покинула на нем территорию лагеря.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней множеством медалей. Почётный гражданин Республики Мордовия, Казани, Вольгаста и Циновичи (Германия).

Скончался 24 ноября 2002 года. Похоронен на аллее Героев Арского кладбища в Казани.

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