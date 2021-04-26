26.04.2021 (18:20)
Военные автоинспекторы ЦВО в Челябинской области провели акцию «За безопасность дорожного движения» с дошкольниками
В преддверии майских праздников военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) территориального подразделения ВАИ, дислоцированного в Челябинской области, провели встречу с дошкольниками в рамках акции «За безопасность дорожного движения».
В ходе встречи сотрудники ВАИ ЦВО рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дороге. Военные автоинспекторы акцентировали внимание на необходимость обязательного использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах в темное время суток.
В завершение мероприятия военнослужащие предоставили ребятам возможность посидеть и сфотографировать в патрульном автомобиле.
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