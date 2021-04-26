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26.04.2021 (18:10)

Сотрудники ВАИ российской военной базы в Киргизии подготовили видеоролики по безопасности дорожного движения для юнармейцев соединения

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) российской военной базы в Киргизии подготовили серию обучающих видеороликах, рассказывающих о правилах поведения на дорогах.

В съемках видеороликов также приняли участие юнармейцы отряда «Новое поколение», сыгравшие роли детей, нарушающих и не нарушающих Правила дорожного движения. Презентация роликов прошла в ходе внеклассного занятия учеников по безопасности дорожного движения школы российской военной базы.

В видеороликах до ребят были доведены правила перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, при движении в городской черте, а также при посадке и высадке из общественного транспорта.

Справочно:

Объединенная российская военная база «Кант», дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении соединения стоят штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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