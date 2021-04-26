26.04.2021 (18:00)

В параде Победы в Калининграде будет задействовано 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота

В воздушной части военного парада в ознаменование 76-летия Великой Победы, который пройдет в Калининграде 9 мая, запланировано участие 20 самолетов и вертолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Планируется, что над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов в Калининградской области, уже началась. На текущем этапе — это одиночные полеты в районе мест дислокации, тренировки в составе тактических групп. В конце апреля – начале мая планируются тренировочные полеты над столицей Янтарного края.

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