26.04.2021 (17:50)

Команда сибирского общевойскового объединения ЦВО представит округ на всеармейском этапе соревнований «Военное ралли-2021» в Туве

Команда общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) одержала победу на окружном этапе международных соревнований «Военное ралли». Состязания лучших военных водителей проходили на горном полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва.

Торжественная церемония закрытия окружного этапа соревнований прошла на территории горного соединения. По итогам состязаний лучшее время показала команда общевойскового объединения, дислоцированного в Сибири, она представит ЦВО на всеармейском этапе, который пройдет на полигоне Кара-Хаак в конце мая 2021 года.

Конкурс «Военное ралли» состоял из четырех этапов. Первый — индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определялись победители в категориях «грузовые автомобили 4х4», «грузовые автомобили 6х6». Второй этап — выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи бронированных автомобилей. Третий этап — гонка с преследованием — 131 км. Четвертый — командная гонка, где военнослужащим предстояло преодолеть трассу длинной 142 км, после чего была определена команда-победитель, представившая участников в категориях «бронированные автомобили 4х4», «грузовые автомобили 4х4» и «грузовые автомобили 6х6».

Каждая команда состояла из пяти экипажей, которые выполнили заезды на грузовых машинах «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4х4 и 6х6, а также на специальной технике.

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