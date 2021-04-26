26.04.2021 (17:20)

В железнодорожном соединении ЦВО в Хакасии встретили молодое пополнение весеннего призыва

Более 20 новобранцев весеннего призыва пополнили железнодорожное соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Республике Хакасия.

По прибытии в железнодорожное соединение молодые люди прошли медицинское обследование. После этого новобранцев разместили в отдельных помещениях при казарме воинской части, где они проведут 14 дней на изоляции вместе со своим командиром. Здесь для них организованы спальные места, пункт приема пищи, учебный класс, комната досуга, спортивный уголок и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащих.

После изоляции призывники пройдут собеседование с психологом, который протестирует молодых людей на нервно-психологическую устойчивость и адаптацию в новом коллективе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице