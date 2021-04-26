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26.04.2021 (17:10)

Российские штурмовики Су-25СМ совершили перелет на авиабазу Кант после совместного учения с подразделениями 201 военной базы и ВС Таджикистана

Звено штурмовиков Су-25СМ совершило перелет с военного аэродрома Гиссар на авиабазу Кант в Киргизию после завершения совместного тактического учения с подразделениями 201-й российской военной базы и вооруженными силами Республики Таджикистан.

Российские летчики штурмовой авиации принимали участие в совместных действиях на полигонах Харб-Майдон и Момирак, где обеспечивали поддержку с воздуха совместной группировки войск.

В ходе практических действий экипажи Су-25СМ выполнили задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно-бомбовых ударов по мишеням, а также отработали приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов экипажами было совершено более 20 вылетов, израсходовала около 30 неуправляемых авиационных ракет и произведено бомбометание по условному лагерю бандформирования.

Совместное учение проводилось в период с 19 по 23 апреля на полигонах Харб-Майдон, Самбули и Момирак под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. От российской стороны к мероприятию было привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих и до 400 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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