26.04.2021 (17:00)

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам военной экономики

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошла научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам военной экономики. В ней приняли участие ученые, преподаватели и слушатели факультета национальной безопасности и обороны государства. Всего — более 50 человек.

В ходе научных дискуссий участники обсудили 15 докладов и сообщений, авторы которых изучили перерастание экономических противоречий в военные опасности и угрозы, проанализировали и систематизировали профильную проблематику и отметили возрастание роли экономики в современных конфликтах.

Справочно:

Академия Генштаба ВС РФ — одно из старейших военных учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также 12 регалиями зарубежных стран.

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