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26.04.2021 (16:40)

Подразделения ВДВ, принимавшие участие в межвидовом учении в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимавшие участие в совместном межвидовом учении с войсками Южного военного округа (ЮВО) на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

На станции Симферополь завершена погрузка эшелона с артиллерией Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На платформы были погружены 120-мм самоходные оружия «Нона», 122-мм гаубицы Д-30, инженерная техника и техника связи. Эшелон проследует по маршруту Симферополь – Керчь – Анапа, где личный состав произведет разгрузку техники с эшелона и поставит в режим хранения.

Всего в передислокации подразделений ВДВ задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолетов военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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