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26.04.2021 (16:30)

Командующий Северным флотом поблагодарил военнослужащих, отличившихся в ходе мероприятий контрольной проверки

Сегодня в ходе служебного совещания, состоявшегося в штабе Северного флота, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил военнослужащих, отличившихся в ходе мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что высокие результаты в своей профессиональной деятельности в ходе контрольной проверки продемонстрировали силы и войска флота, действовавшие вдали от пунктов постоянной дислокации. В лучшую сторону командующим флотом были отмечены военнослужащие Печенгской мотострелковой бригады, принявшие участие в совместном учении с военнослужащими Западного военного округа на полигоне Лужский, а также экипажи больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», отрабатывавшие учебные задачи совместно с силами и войсками Южного военного округа на черноморском побережье.

Адмирал Александр Моисеев поручил командующим объединениями и командирам соединений провести анализ результатов контрольной проверки за зимний период обучения и поощрить отличившихся военнослужащих.

В настоящее время продолжается свертывание войск и сил, участвовавших в мероприятиях контрольной проверки за зимний период обучения. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота, участвовавшие в учениях на полигонах Западного военного округа, возвращаются в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Командующий
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