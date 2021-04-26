26.04.2021 (17:30)

Командующий ЗВО взял на особый контроль возвращение войск в пункты постоянной дислокации после завершения контрольной проверки

Сегодня командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв провёл совещание по видео-конференц-связи с командующими армиями, командирами соединений и воинских частей, принимавших участие в контрольной проверке войск за зимний период обучения.

«Необходимо обеспечить возвращение задействованных в проверке и учениях подразделений авиационным, железнодорожным транспортом и на штатной боевой технике с соблюдением мер безопасности и временных сроков. Возвращение подразделений беру на личный контроль», — сказал генерал-полковник Александр Журавлёв.

Контрольной проверке были подвергнуты более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах на западе страны.

В ходе контрольной проверки военнослужащие в дневное и ночное время провели боевые стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, танков, артиллерийских систем, экипажи боевых самолетов и вертолетов осуществили пуски ракет и нанесение бомбовых ударов.

Разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, соединения управления, материально-технического обеспечения отработали выполнение специальных задач.

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