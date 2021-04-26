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26.04.2021 (17:40)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели завершающий этап конкурса среди специалистов медицинской службы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса среди специалистов медицинской службы.

В рамках этапа медикам необходимо было продемонстрировать навыки владения оружием.

По условиям состязания, военнослужащие выполняли стрельбу из АК-74 по грудной фигуре с кругами, находящиеся на расстоянии 100 метров. Каждый военнослужащий выполнял 10 выстрелов из положения лёжа. Победителем этапа стал военнослужащий, набравший наибольшее количество баллов.

В завершении этапа судейская комиссия определила лучших специалистов медицинской службы, которые представят ОГРВ ПРРМ на соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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