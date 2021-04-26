26.04.2021 (17:40)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели завершающий этап конкурса среди специалистов медицинской службы
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса среди специалистов медицинской службы.
В рамках этапа медикам необходимо было продемонстрировать навыки владения оружием.
По условиям состязания, военнослужащие выполняли стрельбу из АК-74 по грудной фигуре с кругами, находящиеся на расстоянии 100 метров. Каждый военнослужащий выполнял 10 выстрелов из положения лёжа. Победителем этапа стал военнослужащий, набравший наибольшее количество баллов.
В завершении этапа судейская комиссия определила лучших специалистов медицинской службы, которые представят ОГРВ ПРРМ на соревнованиях среди силовых ведомств региона.
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели завершающий этап конкурса среди специалистов тылового обеспечения
Около 30 школьников Воронежской области дали клятву юнармейца в бригаде связи общевойсковой армии ЗВО
Военные полицейские Мулинского гарнизона ЗВО завершили сдачу контрольной проверки в Нижегородской области
В чемпионате Балтийского флота по стрельбе из штатного табельного оружия победили команды морской авиации и береговых войск
Метки: