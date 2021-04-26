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26.04.2021 (16:50)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели завершающий этап конкурса среди специалистов тылового обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса «Армейский запас» среди специалистов тылового обеспечения.

По условиям конкурса военнослужащим необходимо было на время установить полевую кухню и приготовить из выданного набора продовольствия суп и мясное блюдо с гарниром.

По готовности участников состязаний представить блюда судейская комиссия оценила качество приготовленной пищи в полевых условиях по таким критериям, как тепловая обработка продуктов, цвет, вкус, запах и консистенция.

Конкурс со специалистами тылового обеспечения проводился в три этапа: приготовление пищи по произвольной рецептуре, огневая подготовка и развертывание полевой кухни. Победители представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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