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26.04.2021 (16:10)

Около 30 школьников Воронежской области дали клятву юнармейца в бригаде связи общевойсковой армии ЗВО

Около 30 школьников Воронежской области р Всероссийского общественного военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в гвардейской бригаде управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Перед торжественной церемонией для юнармейцев была организована экскурсия в музей воинской славы бригады, где школьники смогли ознакомиться с боевым путем соединения, узнать о его героях и подвигах в ходе Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтах, а также с историческими и современными образцами формы, предметов быта, вооружения и техники.

После того, как школьники торжественно принесли клятву и исполнили официальный гимн Юнармии, им вручили удостоверение юнармейца и официальный значок, подтверждающий принадлежность к патриотическому движению. В обеденное время для них был организован праздничный стол.

Воронежские юнармейцы регулярно посещают воинские части и соединения ЗВО, соревнуются в различных военно-патриотических состязаниях, а также участвуют в волонтёрских программах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Юнармия
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