26.04.2021 (15:50)

Военные полицейские Мулинского гарнизона ЗВО завершили сдачу контрольной проверки в Нижегородской области

Подразделения военной полиции Мулинского гарнизона Западного военного округа (ЗВО) завершили сдачу контрольной проверки за зимней период обучения.

В ходе проверки военнослужащие выполнили приведение подразделений в различные степени боевой готовности, сдали нормативы по вождению спецавтомобилей типа УАЗ «Патриот», а также физической, РХБ, тактической и специальной подготовкам, где отработали действия по обеспечению безопасности на военных объектах и при сопровождение колонн.

В завершение сдачи контрольной проверки военные полицейские выполнили нормативы по огневой подготовке, во время которой военнослужащие поразили свыше 200 мишеней из пистолета Макарова на расстоянии до 50 метров и отработали упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М со сменой огневых позиций. Также в ходе сдачи контрольных зачётов по огневой подготовке подразделения военной полиции совершили метание учебных гранат с запалом УЗРГМ.

В сдаче контрольной проверки приняло участие около 100 военных полицейских Мулинского гарнизона.

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