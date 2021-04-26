26.04.2021 (15:40)

Первые подразделения 58-й армии ЮВО прибыли в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении в Крыму

Первые воинские эшелоны автомобильной техники подразделений связи, тылового и технического обеспечения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) прибыли железнодорожным транспортом в столицу Северной Осетии — город Владикавказ.

Подразделения 58-й армии ЮВО совершили марш протяженностью более 1 тыс. километров в пункты постоянной дислокации (ППД) после участия в межвидовом учении на полигоне Опук в Крыму.

На железнодорожной платформе военнослужащих торжественно встретили командование объединения, военный оркестр, юнармейцы, семьи военнослужащих и ветераны.

В ближайшее время военнослужащие проведут технический осмотр техники на территории автопарка воинской части, после чего продолжат выполнение мероприятий боевой подготовки в соответствии с утверждённым планом.

Подразделения 58-й армии ЮВО, принимавшие участие в межвидовом учении ЮВО и ВДВ в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации в республики Северная Осетия, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Марши осуществляется комбинированным способом железнодорожным транспортом, а также в составе автомобильных колонн по федеральным трассам.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице