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26.04.2021 (15:30)

Соединение РХБ защиты ЮВО выдвинулось железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации после учения в Крыму

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Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне Опук в Крыму, завершили погрузку на железнодорожные платформы и выдвинулись в пункт постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом, железнодорожным транспортом и автомобильными колоннами.

Подвижным составом по железной дороге соединению РХБ защиты, дислоцированному в Волгоградской области, предстоит преодолеть около 1,3 тыс. км в пункт постоянной дислокации.

Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой мотострелковым и инженерным подразделениям общевойскового объединения ЮВО, дислоцированным на Северном Кавказе: в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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