26.04.2021 (15:30)

Соединение РХБ защиты ЮВО выдвинулось железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации после учения в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Соединение РХБ защиты ЮВО выдвинулось железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации после учения в Крыму

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне Опук в Крыму, завершили погрузку на железнодорожные платформы и выдвинулись в пункт постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом, железнодорожным транспортом и автомобильными колоннами.

Подвижным составом по железной дороге соединению РХБ защиты, дислоцированному в Волгоградской области, предстоит преодолеть около 1,3 тыс. км в пункт постоянной дислокации.

Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой мотострелковым и инженерным подразделениям общевойскового объединения ЮВО, дислоцированным на Северном Кавказе: в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

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