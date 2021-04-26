26.04.2021 (15:30)
Соединение РХБ защиты ЮВО выдвинулось железнодорожным транспортом в пункт постоянной дислокации после учения в Крыму
Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне Опук в Крыму, завершили погрузку на железнодорожные платформы и выдвинулись в пункт постоянной дислокации.
Передислокация осуществляется комбинированным способом, железнодорожным транспортом и автомобильными колоннами.
Подвижным составом по железной дороге соединению РХБ защиты, дислоцированному в Волгоградской области, предстоит преодолеть около 1,3 тыс. км в пункт постоянной дислокации.
Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой мотострелковым и инженерным подразделениям общевойскового объединения ЮВО, дислоцированным на Северном Кавказе: в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.