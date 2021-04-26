26.04.2021 (15:20)

Офицеры ЮВО приняли участие в праздничных мероприятиях Дня образования «Юнармии» в Новочеркасске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Офицеры ЮВО приняли участие в праздничных мероприятиях Дня образования «Юнармии» в Новочеркасске

На территории воинской части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 4-летию основания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Новочеркасске.

В мероприятии приняли участие глава Новочеркасска Герой России генерал-полковник в отставке Михаил Лабунец, представители командования 8-й общевойсковой армии, соединения противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО ЮВО, руководства регионального штаба «Юнармии» и города Новочеркасска, а также ветеранских организации и донского казачества.

За активное участие в деятельности движения отличившимся юнармейцам Новочеркасска вручили благодарственные письма. Также состоялась церемония посвящения 25 учеников школ города в юнармейцы.

Для детей была организована выставка вооружения и военной техники, на которой были представлены бронеавтомобиль «Тигр», современные и исторические образцы стрелкового оружия: пистолет Кольт, винтовка Мосина, автоматы Калашникова АКМ и АК-74, автомат специальный АС-М «Вал», снайперская винтовка СВ-98. Также военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой дивизии ЮВО продемонстрировали приемы рукопашного боя.

В завершение мероприятия отряды юнармейцев состязались в моторалли.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице