26.04.2021 (15:10)

Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне Опук (Республика Крым), завершили погрузку на железнодорожные платформы для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом, авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам.

Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км.

Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию.

В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации

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