26.04.2021 (15:10)
Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации
Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне Опук (Республика Крым), завершили погрузку на железнодорожные платформы для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации.
Передислокация осуществляется комбинированным способом, авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам.
Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км.
Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию.
В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.
Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player