Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2021 (15:10)

Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в межвидовом учении на полигоне Опук (Республика Крым), завершили погрузку на железнодорожные платформы для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации.

Передислокация осуществляется комбинированным способом, авиационным и железнодорожным транспортом, а также с совершением марша на колесной технике своим ходом по федеральным трассам.

Подвижным составом по железной дороге мотострелковому соединению 58-й армии, дислоцированному в Дагестане, предстоит преодолеть около 1,8 тыс. км.

Также железнодорожным транспортом предстоит проделать путь домой инженерам общевойскового объединения ЮВО в Кабардино-Балкарию.

В местах постоянной дислокации всех участников межвидового учения ожидают торжественные встречи их родными, близкими и сослуживцами. Командование соединений приняло решение отметить лучших военнослужащих ценными подарками, грамотами и благодарностями.

Пресс-служба Южного военного округа
Подразделения 58-й армии ЮВО завершили погрузку на эшелоны в Крыму для дальнейшего убытия в пункты постоянной дислокации

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player
 


Новости по теме:
Командующий Черноморским флотом победил в финальном этапе парусной регаты «Русская Весна» в Севастополе
В Средиземном море малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота отразил налёт авиации условного противника
Усиленные роты ЮВО в Южной Осетии уничтожили противника в горах с применением мини-беспилотной авиации
Тральщики Каспийской флотилии отработают комплекс задач по борьбе с минной опасностью

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false