26.04.2021 (16:00)
Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки
Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота (ЧФ) возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения.
Экипажи совершили перелёты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.
Эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ.
Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям. Экипажи подтвердили способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также на предельно низкой высоте над водной поверхностью.
Кроме того, экипажи вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили задачу по доставке тактического воздушного десанта. В свою очередь экипажи боевых вертолетов Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н обеспечили огневое прикрытие аэромобильных подразделений. Вертолеты морской авиации Ка-27ПС и Ка-29 обеспечили высадку на берегу навигационных подразделений.
Летчики двух объединений выполнили задачи по сопровождению корабельных ударных групп и в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.
22 апреля на полигоне Опук (Республика Крым) прошел основной этап учения ЮВО и Воздушно-десантных войск, которое проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.
В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.