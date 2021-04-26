26.04.2021 (16:00)

Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО и морской авиации ЧФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и морской авиации Черноморского флота (ЧФ) возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи совершили перелёты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.

Эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ.

Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34, а также штурмовиков Су-25СМ3 выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям. Экипажи подтвердили способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях, а также на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

Кроме того, экипажи вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили задачу по доставке тактического воздушного десанта. В свою очередь экипажи боевых вертолетов Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н обеспечили огневое прикрытие аэромобильных подразделений. Вертолеты морской авиации Ка-27ПС и Ка-29 обеспечили высадку на берегу навигационных подразделений.

Летчики двух объединений выполнили задачи по сопровождению корабельных ударных групп и в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

22 апреля на полигоне Опук (Республика Крым) прошел основной этап учения ЮВО и Воздушно-десантных войск, которое проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, было задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.

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