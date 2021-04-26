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26.04.2021 (15:00)

Командующий Черноморским флотом победил в финальном этапе парусной регаты «Русская Весна» в Севастополе

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов победил в финальном этапе парусной регаты «Русская Весна-2021» на призы Героя России вице-адмирала Олега Белавенцева.

Регата в седьмой раз прошла в акватории Большой Севастопольской бухты на внутреннем рейде.

Всего в регате приняли участие более 100 спортсменов, которые боролись за призовые места в различных дисциплинах парусного спорта.

Судили соревнования профессиональные судейские бригады, обеспечивали мероприятие — маломерные суда Черноморского флота.

Военнослужащие Черноморского флота являются постоянными участниками данных соревнований и тренируются в соответствии с планом подготовки в яхт-клубе Спортивного центра (морской и физической подготовки) ЦСКА.

Завершилась регата церемонией награждения и закрытием соревнований.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Командующий , Спорт
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