26.04.2021 (14:45)

В чемпионате Балтийского флота по стрельбе из штатного табельного оружия победили команды морской авиации и береговых войск

В Калининграде состоялся чемпионат Балтийского флота по стрельбе из штатного и табельного оружия. По его результатам участникам соревнований была предоставлена возможность выполнить норматив на мастера спорта России.

На соревнованиях, которые состоялись в тире областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ и на войсковом стрельбище «Гвардейское», участники из более 20 команд состязались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Основным этапом и финалом состязания стала стрельба из автомата Калашникова, на котором выполнялось упражнение АК-3, предусматривавшее три пристрелочных патрона и три серии по десять патронов, в трех различных положениях: лежа, стоя, и с колена. Во время стрельбы участникам соревнований было запрещено пользоваться дополнительным снаряжением. Дистанция до мишени составляла 100 метров.

В чемпионате приняли участие военнослужащие из объединений, соединений и частей Балтийского флота и региональных силовых структур. Общее количество участников — около 100 человек.

После окончания соревнований судейская коллегия подвела итоги: в первой группе победу одержала команда вертолетной эскадрильи соединения морской авиации флота «Эскадрилья», вторыми стали стрелки из команды «Восток» отдельного мотострелкового полка армейского корпуса флота, на третьем месте — команда соединения морской пехоты «Морпех». Во второй группе первое место взяла команда «Метеор» из учебного центра Балтийского флота, второе место заняла команда «Тайфун», третье досталось команде «Дивизия» из мотострелкового соединения армейского корпуса БФ.

В ближайшие дни планируется формирование сборной команды Балтийского флота, которая отправится на чемпионат Западного военного округа и ВМФ России.

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