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26.04.2021 (14:30)

Летчики ЦВО завершают подготовку к демонстрационному пролету авиации в Екатеринбурге в День Победы

Фото Видео

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) на аэродромах базирования завершают подготовку к демонстрационному пролету авиации, который состоится в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге.

Тренировки экипажей проходят на пяти аэродромах базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Летчики совершенствуют групповую слетанность в составе пар в сомкнутом парадном строю, отрабатывают выдерживание сокращенных интервалов между воздушными судами, сохранение скоростных параметров на малых высотах, а также пролет над контрольной точкой в заданное время с точностью до секунды.

Подготовка экипажей к демонстрационному пролету авиации завершится проведением совместных тренировок, в ходе которых летчики нескольких типов воздушных судов отработают маневрирование в составе единого авиационного парадного расчета.

В День Победы в демонстрационном пролете авиации над Екатеринбургом будут задействованы крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, ударные Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и пассажирский Ту-134, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Военные парады
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