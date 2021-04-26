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26.04.2021 (14:15)

Около 5,5 тыс. новобранцев прибудет в общевойсковую армию ЗВО в ходе весеннего призыва

Около 5,5 тысяч новобранцев прибудет в воинские части и соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Московской областях, в ходе весеннего призыва.

Свыше 3,7 тыс. новобранцев по прибытии приступят к прохождению курса молодого бойца, в ходе которого изучат основы строевой, тактической, специальной, военно-медицинской, огневой, технической и РХБ подготовки. Для призывников организована работа по психологической адаптации военнослужащих, специальная система обучения, двухнедельная изоляция и отдельное питание.

Также ряды объединения пополнят более 1,7 тыс. младших специалистов из учебных центров Минобороны России. Большинство военнослужащих займут сержантские должности механиков-водителей и наводчиков-операторов боевых машин и танков.

Прибывшие новобранцы пройдут службу в подразделениях РХБ защиты, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы, материально-технического и ремонтно-восстановительного обеспечения, а также в танковых, мотострелковых и артиллерийских войсках.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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