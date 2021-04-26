Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2021 (14:00)

В Воронежской области установили памятник-бомбардировщик Су-24, на котором летали Герои России

На Аллее Героев Новой Усмани (Воронежской обл.) прошло открытие демилитаризированного тактического фронтового бомбардировщика Су-24М, на котором летали Герои России полковник Юрий Ероховец и подполковник Николай Шпитонков.

На торжественном открытии присутствовали члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанники кадетских корпусов, курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, представители командования общевойсковой армии Западного военного округа, администрации Воронежской области и Новоусманского района, члены ветеранских организаций, а также многочисленные гости.

Бомбардировщик Су-24М, который был задействован в 150 боевых вылетах на Северном Кавказе, в Южной Осетии и других регионах, установлен рядом с танком Т-80Б и бронетранспортёром БТР-60БП.

По завершении торжественной церемонии и возложения цветов у памятника погибшим в «горячих точках» над городом выполнила пролёт тактическая группа самолетов смешанной авиационной дивизии ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Доставка самолёта производилась специальными аэродромными машинами. Перед транспортировкой списанный в 2012 году самолёт частично разобрали.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Белогорске Амурской области прошла ежегодная акция «Вспомни героя» c участием военнослужащих ВВО
Истребители Балтийского флота провели учебный бой с самолетами условного противника
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО возвращаются в ППД после успешного прохождения контрольной проверки
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» Западного военного округа одержали победу на конкурсе «Ключи от неба-2021»

Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false