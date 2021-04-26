26.04.2021 (14:00)

В Воронежской области установили памятник-бомбардировщик Су-24, на котором летали Герои России

На Аллее Героев Новой Усмани (Воронежской обл.) прошло открытие демилитаризированного тактического фронтового бомбардировщика Су-24М, на котором летали Герои России полковник Юрий Ероховец и подполковник Николай Шпитонков.

На торжественном открытии присутствовали члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанники кадетских корпусов, курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, представители командования общевойсковой армии Западного военного округа, администрации Воронежской области и Новоусманского района, члены ветеранских организаций, а также многочисленные гости.

Бомбардировщик Су-24М, который был задействован в 150 боевых вылетах на Северном Кавказе, в Южной Осетии и других регионах, установлен рядом с танком Т-80Б и бронетранспортёром БТР-60БП.

По завершении торжественной церемонии и возложения цветов у памятника погибшим в «горячих точках» над городом выполнила пролёт тактическая группа самолетов смешанной авиационной дивизии ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Доставка самолёта производилась специальными аэродромными машинами. Перед транспортировкой списанный в 2012 году самолёт частично разобрали.

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