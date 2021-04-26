26.04.2021 (13:10)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли занятия с вожатыми минно-розыскных собак

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошли занятия с вожатыми собак минно-розыскной службы. Военнослужащие вместе со своими питомцами будут обеспечивать безопасность на торжественных мероприятиях, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне в Уссурийске.

Для содержания собак в инженерно-саперном полку объединения оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Также занятия проводятся и в других локациях — изменение обстановки позволяет усложнять задачи по поиску взрывоопасных предметов на прилегающей территории воинской части, в местах скопления людей и на автотранспорте.

Кроме того, мероприятия служат подготовкой к предстоящему третьему (окружному) этапу конкурса Армейских международных игр–2021 «Найти и обезвредить». Сданные зачеты подтвердили высокий уровень профессионализма среди расчетов минно-розыскной службы.

Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, — проверка территории и объектов на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки.

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