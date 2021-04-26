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26.04.2021 (13:00)

Подразделения Восточного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после участия в учениях в Забайкалье

Военнослужащие и военная техника Восточного военного округа (ВВО), ранее задействованные в учениях и мероприятиях контрольной проверки полигоне Цугол (Забайкальский край), возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Подразделения мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, после совершения марша и погрузки техники и личного состава на железнодорожные составы убыли в пункт постоянной дислокации. В ходе марша комбинированным способом подразделения преодолеют расстояние около 150 км.

Расчеты соединения управления, также принимавшие участие в контрольных мероприятиях, совершают марш своим ходом на колесной технике в пункт постоянной дислокации в Чите.

В ближайшее время военнослужащие проведут технический осмотр техники на территории парков боевых машин, после чего продолжат выполнение мероприятий повседневной деятельности.

В мероприятиях контрольной проверки приняли участие свыше 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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