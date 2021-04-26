26.04.2021 (12:50)

В Белогорске Амурской области прошла ежегодная акция «Вспомни героя» c участием военнослужащих ВВО

В Белогорске Амурской области прошла ежегодная акция «Вспомни героя». Военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) совместно с представителями юнармейского движения города и членами историко-краеведческого движения «Возрождение» привели в порядок места захоронения участников Великой Отечественной войны на территории одного из кладбищ Белогорска. Среди облагороженных захоронений были — могилы Героя Советского Союза Касима Шабановича Ахмирова и полного кавалера ордена Славы Петра Владимировича Скорикова.

Перед участниками акции выступили офицер отдела штаба объединения по военно-политической работе Виталий Воробьев и руководитель историко-краеведческого движения «Возрождение» Светлана Терентьева. В своих словах они напомнили о важности сохранения памяти о тех людях, которые проявляя беспрецедентное мужество и героизм, победили в той тяжелой и страшной войне. Всего в акции приняли участие около 100 военнослужащих.

Справочно:

Касим Шабанович Ахмиров родился 24 января 1923 года в селе Алтата Дергачевского района Саратовской области в семье крестьянина.

В Красной Армии служил с марта 1942 года. Окончил курсы младших лейтенантов. Проходил службу в должности командира взвода 383-го стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт). Отличился в сентябре 1943 года в боях в районе восточнее города Конотопа.

4 сентября его взвод с ходу форсировал реку Сейм. В бою за село Чумаково, когда командир роты был убит, принял на себя командование ротой, поднял бойцов в атаку и выполнил боевую задачу. За мужество и героизм, проявленное в боях за Днепр, Касим Ахмиров 17 октября 1943 года был удостоен к высшей награде — званию Героя Советского Союза. Это была его первая боевая награда. А спустя буквально две недели на его груди засиял орден Красного Знамени.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и множеством медалей.

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