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26.04.2021 (12:00)

С военнослужащими соединения связи ВВО в Хабаровском крае проведено тактико-специальное занятие на современных средствах связи

С военнослужащими соединения связи Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, проведено тактико-специальное занятие с использованием современных средств связи

В ходе практических занятий военнослужащие совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию перспективных аппаратных связи, осуществили работу в различных диапазонах частот на средствах спутниковой связи.

В тренировке были задействованы командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, аппаратура спутниковой и видео-конференц-связи, стоящие на вооружении соединения ВВО.

Одним из элементов мероприятия стало отражение военнослужащими, входящими в состав расчётов аппаратных связи, нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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