26.04.2021 (12:30)

В ВВО завершился окружной этап конкурса «Снайперский рубеж-2021»

В Хабаровском крае на полигоне Восточного военного округа (ВВО) Князе-Волконское завершился окружной этап конкурса «Снайперский рубеж-2021», входящий в программу Арми-2021.

Сильнейшие снайперы одиночно, в парах и в составе команд боролись за право стать лучшими в военном округе для участия во всеармейских соревнованиях.

В ходе состязаний военнослужащие-снайперы выполнили огневые задачи: упражнение «холодный выстрел» — стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса из неподготовленной винтовки СВД, упражнение по поражению грудной мишени максимальным количеством раз на дистанции 500 метров.

В ходе завершающего этапа соревнований состоялась «снайперская дуэль» и эстафета.

Также участники конкурса продемонстрировали навыки в оборудовании позиций для стрельбы, ведения наземной разведки, в маскировке с использованием комплектов снайперского обмундирования и естественных укрытий на местности.

Заключительной частью соревнований стало преодоление препятствий на время с выполнением упражнений контрольных стрельб из пистолетов и снайперских винтовок.

Победители конкурса были в награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

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